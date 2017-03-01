Херсонские налоговики задержали организатора конвертационного центра

В Херсоне налоговая милиция разыскала организатора конвертационного центра, который с 2016 года находился в международном розыске. Херсонец создал на территории города преступную группу для «конвертации» денег, незаконного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов для предприятий реального сектора экономики, сообщает пресс-служба облуправления ГФС. На "горячем" сразу же задержали и осудили 3-х соучастников преступной деятельности. А на след организатора налоговики нашли только в феврале.

Ему сообщили о подозрении и наложили арест на имущество на общую сумму 8,9 млн грн для погашения нанесенных государству убытков. Уголовное дело направлено в суд.

По материалам: Гривна. Новый формат