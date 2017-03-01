У Херсоні патрульні затримали хулігана, який намагався викрасти мотоцикл

27 лютого близько 14:00 херсонські патрульні отримали виклик про конфлікт на вулиці Космічній. На місці інспектори побачили громадянина з ознаки алкогольного сп’яніння. Зі слів заявника, чоловік висловлювався нецензурною лайкою, кидався камінням та хотів заволодіти його мотоциклом "Zong Shen". Поліцейські доправили порушника громадського порядку до Херсонського відділу поліції. Там на нього склали адмінпротокол за ст. 173 (Хуліганство). Підозрюваного передали слідчим.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Херсона у Facebook