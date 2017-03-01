На Херсонщині прикордонники виявили факт порушення проведення польотів

Прикордонники Херсонського загону у відповідності до чинного законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил режиму в межах прикордонних районах Херсонської та Миколаївської області. 27 лютого військовослужбовці відділу прикордонної служби «Залізний Порт» в районі населеного пункту Збур’ївка виявили факт проведення польотів на літаку АН-2 без відповідного дозволу. Громадянин України здійснював політ з метою проведення сільськогосподарських робіт, про що не повідомив найближчий прикордонний підрозділ та не мав дозвільних документів на проведення таких робіт в 2017 році.

За порушення прикордонного режиму в межах зони з особливим використанням повітряного простору громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 202 КУпАП.

Про це повідомляє помічник начальника прикордонного загону, начальник прес-служби Іван Шевцов