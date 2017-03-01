В прошлом году на Херсонщине было более 5 тыс. вакансий сезонной работы

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article3597В прошлом году работодатели Херсонщины предоставили 5,4 вакансий с сезонным характером работы. При содействии службы занятости были укомплектованы 5,3 тысячи вакансий.

Херсонский областной центр занятости

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