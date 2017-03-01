В прошлом году на Херсонщине было более 5 тыс. вакансий сезонной работы Дата публікації 01.03.2017 Автор: Редакція В прошлом году работодатели Херсонщины предоставили 5,4 вакансий с сезонным характером работы. При содействии службы занятости были укомплектованы 5,3 тысячи вакансий. Херсонский областной центр занятости Можливо буде цікаво: В прошлом году на Херсонщине было создано 21 подразделение терробороны На Херсонщине в прошлом году было призвано 1 145 срочников В прошлом году на Херсонщине шерифами стали 220 демобилизованных участников АТО В Новой Каховке состоится ярмарка вакансий, на которой работодатели готовы предоставить 650 рабочих мест В Херсонской области в прошлом году против кори и краснухи вакцинировано более 10 тыс. детей Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт Капча * .