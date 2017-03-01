Італійці навчать Херсонщину переробляти овочі та фрукти

Один з провідних світових виробників морозильної техніки Pigo Srl презентував в Херсоні обладнання для обробки овочів та фруктів. Голова Херсонської області зустрівся з представником італійської компанії Pigo Srl, яка є одним з провідних світових виробників морозильної техніки і постачальником промислового обладнання для обробки овочів і фруктів. Як зазначив Горан Обрадович під час презентації обладнання, система швидкої заморозки і бланшування забезпечує ферментацію та зберігання плодоовочевої продукції.

«Ми розглядаємо можливі варіанти співпраці, так як Херсонська область має велику врожайність плодово-овочевих культур, які швидко псуються і їх потрібно швидко відправляти на обробку. Наприклад, сезон полуниці дуже короткий і реалізувати її в повному обсязі підприємці не встигають. Такий процес переробки дозволяє не шукати нові ринки збуту, а переробляти на місці без втрат продукції», – зазначив в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Євген Ріщук, повідомляє прес-служба ОДА.