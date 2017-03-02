В Херсоне заброшенный колодец глубиной 14 м оградили и накрыли щитом

Дата публікації Автор:

952f46e0d1d0d5fefe10ea36c0a5f084В Херсоне жителями микрорайона Северный был обнаружен открытый заброшенный колодец диаметром 2 м и глубиной 14 м. Колодец представлял явную угрозу, так как был не огорожен и малозаметен. 25 февраля на месте побывала рабочая группа. Вместе с представителями районного совета, Херсонского отдела полиции и Суворовского отдела ГСЧС было проведено обследование колодца, по завершению составлен акт. Заброшенный колодец был огражден и накрыт деревянным щитом.

Об этом сообщается на странице Суворовского райсовета в Facebook

Можливо буде цікаво:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Капча зображення

*