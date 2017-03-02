Херсонські патрульні евакуювали автомобіль, що суттєво заважав руху

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17038673_1051615878277303_2845134530950829570_o_14883658328628 лютого у Херсоні близько 14:00 на пр. Ушакова патрульні помітили "Seat Ibiza", припаркований із порушенням ПДР. Автомобіль стояв у зоні дії знака 3.34 «Зупинку заборонено» та ближче 30 метрів від посадкового майданчика для зупинки маршрутних транспортних засобів. Він суттєво перешкоджав та створював загрозу безпеці руху. Інспектори взяли пояснення в учасників дорожнього руху та у встановленому законом порядку евакуювали автомобіль на арештмайданчик.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Херсона в Facebook

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