На Херсонщині в цьому році побудують 9 сонячних та 5 вітроелектростанцій

Як зазначив в. о. заступника глави Херсонської області Євген Ріщук, завдяки впровадженню нових об'єктів відновлюваної енергетики в цьому році планують збільшити частку виробленої електроенергії до 16% від загальної генерації. «Фрі Енерджі» має намір побудувати сонячну електростанцію потужністю 4 МВт в Каланчацькому районі і по одній в селах Миколаївка (Генічеський р-н) та Мала Лепетиха (Великолепетиський район), ТОВ «Фотогальванічні системи» і ТОВ «Трифонівка Енержі» (Великоолександрівській район), «Рендж Татарбунари» в с.Рубанівка (Великолепетиський район).

А також – ТОВ «Смарт Енерджі» (Голопристанський район), ТОВ «Соларенерго» запустить 2 і 3-ю чергу сонячної електростанції потужністю 17,2 МВт (Скадовський район).

Також сонячну станцію побудують на території Велікоблаговіщенскої сільради і побудують СЕС потужністю 5 МВт в Чаплинському районі. Разом з тим, протягом 2017 Голопристанському районі встановлять вітропарк ТОВ "Вінденерджі Україна" і ТОВ "Укрпромінвест-агро" (село Пам'ятне), в Чаплинському районі запустять другу і третю чергу Сиваської вітроелектростанції потужністю 9,6 МВт, а в Новотроїцькому районі запрацюють "Новотроїцький" і "Арверянівська" ВЕС.

Зараз на Херсонщині працюють вітрові та сонячні електростанції потужністю 63,92 МВт, якими в 2016 році було вироблено 140 млн кВт-год електроенергії.