Херсонські студенти передали кошти родині загиблого учасника АТО

Студенти Херсонського інституту Міжнародної Академії управління персоналом (МАУП) передали кошти родині загиблого учасника АТО Андрія Байбуза. Студенти провели благодійну акцію з нагоди Масляної, де продавали солодкі вироби. Усі зібрані кошти молодь передала матері Маргариті Михайлівні та донці Ларисі героїчно загиблого у зоні АТО бійця, повідомляється на сторінці у Facebook КП "Оберіг". Андрій Байбуз – солдат 54-ої окремої механізованої бригади. Він загинув 18 грудня 2016 року під час бою на Світлодарській дузі в Донецькій області. Захиснику України був 41 рік.

По материалам: 0552.ua