Херсонские боксеры привезли “золото” и “серебро” с открытого чемпионата Николаева по боксу среди молодежи

Херсонские боксеры привезли золотую и серебряную медали с открытого чемпионата города Николаева по боксу среди молодежи 1999-2000 г.р. и юниоров 2001-2002 г.р. В весовой категории до 69 кг среди молодежи Александр Трутнев в финальном бою единогласным решением судей победил Рустама Одинаева из николаевской СДЮШОР-6. В весовой категории до 48 кг среди юниоров Кирил Волочилов с самого начала боя уверенно побеждал Стеценко Евгения, представлявшего СДЮШОР-6.

Но во втором раунде у херсонского боксера открылось легкое кровотечение из носа. Невзирая на способность Кирила боксировать, местный врач принял решение остановить бой, и победу отдали николаевскому боксеру.

Открытый чемпионат города Николаева по боксу среди молодежи 1999-2000 г.р. и юниоров 2001-2002 г.р. проходил с 28 по 30 апреля.

В нем принимали участие как боксеры из города Николаева, так и гости из Николаевской области и других городов Украины.

Херсонская областная федерация бокса