30 квітня відбудуться перші вибори депутатів та голів двох ОТГ на Херсонщині

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30 квітня відбудуться перші вибори депутатів та голів двох ОТГ на Херсонщині. Це Виноградівська та Горностаївська ОТГ.

Виноградівська ОТГ

Кандидати на посаду голови:

  • 1. Шматенко Сергій Вілійович (самовисування, діючий Виноградівський сільський голова);
  • 2. Гончаренко Олексій Володимирович (ВО Батьківщина);
  • 3. Цілинко Наталія Олександрівна (самовисування).

Всього 26 округів, 9361 виборців.

  • Брилівська селищна рада – 11 округів;
  • Виноградівська сільська рада – 9 округів;
  • Тарасівська сільська рада – 6 округів;

Зареєстровано 125 кандидатів у депутати Виноградівської ОТГ. З них:

  • самовисування- 43,
  • ВО «Батьківщина» – 26,
  • «Аграрна партія» – 26,
  • НАШ КРАЙ – 17,
  • Опоблок – 6 ,
  • «УКРОП» – 4,
  • БПП – 2,
  • САМОПОМІЧ – 1.

Горностаївська ОТГ

Кандидати на посаду голови:

  • 1. Ляхно Дмитро Валерійович – самовисування, діючий Горностаївський селищний голова;
  • 2. Рєпка Оксана Миколаївна – самовисування, начальник фінансового управління Горностаївської РДА;
  • 3. Колесник Віталій Олександрович – самовисування, начальник поштового зв’язку;
  • 4. Мартиненко Володимир Леонідович – самовисування, пенсіонер;
  • 5. Кривошеєв Василь Андрійович – ВО Батьківщина директор КУ «Територіальний центр соціального обслуговування».

Всього 26 округів, 8 634 виборців.

  • Горностаївська сільська  рада – 15 округів;
  • Великоблаговіщенська сільська рада – 2 округи;
  • Заводівська сільська рада – 2 округи;
  • Ольгинська сільська рада – 2 округи;
  • Червоноблагодатненська сільська рада – 2 округи;
  • Козаче-Лагерська сільська рада – 1 округ;
  • Маринська сільська рада – 1 округ;
  • Славненська сільська рада – 1 округ;

Всього зареєстровано 111 кандидатів у депутати Горностаївської ОТГ. З них:

  • ВО «Батьківщина» – 26 ,
  • «Аграрна партія» – 22 ,
  • Опоблок – 20,
  • самовисування -18,
  • БПП – 12,
  • «УКРОП» – 8 ,
  • САМОПОМІЧ – 3,
  • Радикальна партія – 2.

​Джерело: Херсонская правда

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