30 квітня відбудуться перші вибори депутатів та голів двох ОТГ на Херсонщині. Це Виноградівська та Горностаївська ОТГ.

Виноградівська ОТГ

Кандидати на посаду голови:

1. Шматенко Сергій Вілійович (самовисування, діючий Виноградівський сільський голова);

2. Гончаренко Олексій Володимирович (ВО Батьківщина);

3. Цілинко Наталія Олександрівна (самовисування).

Всього 26 округів, 9361 виборців.

Брилівська селищна рада – 11 округів;

Виноградівська сільська рада – 9 округів;

Тарасівська сільська рада – 6 округів;

Зареєстровано 125 кандидатів у депутати Виноградівської ОТГ. З них:

самовисування- 43,

ВО «Батьківщина» – 26,

«Аграрна партія» – 26,

НАШ КРАЙ – 17,

Опоблок – 6 ,

«УКРОП» – 4,

БПП – 2,

САМОПОМІЧ – 1.

Горностаївська ОТГ

Кандидати на посаду голови:

1. Ляхно Дмитро Валерійович – самовисування, діючий Горностаївський селищний голова;

2. Рєпка Оксана Миколаївна – самовисування, начальник фінансового управління Горностаївської РДА;

3. Колесник Віталій Олександрович – самовисування, начальник поштового зв’язку;

4. Мартиненко Володимир Леонідович – самовисування, пенсіонер;

5. Кривошеєв Василь Андрійович – ВО Батьківщина директор КУ «Територіальний центр соціального обслуговування».

Всього 26 округів, 8 634 виборців.

Горностаївська сільська рада – 15 округів;

Великоблаговіщенська сільська рада – 2 округи;

Заводівська сільська рада – 2 округи;

Ольгинська сільська рада – 2 округи;

Червоноблагодатненська сільська рада – 2 округи;

Козаче-Лагерська сільська рада – 1 округ;

Маринська сільська рада – 1 округ;

Славненська сільська рада – 1 округ;

Всього зареєстровано 111 кандидатів у депутати Горностаївської ОТГ. З них:

ВО «Батьківщина» – 26 ,

«Аграрна партія» – 22 ,

Опоблок – 20,

самовисування -18,

БПП – 12,

«УКРОП» – 8 ,

САМОПОМІЧ – 3,

Радикальна партія – 2.

​Джерело: Херсонская правда