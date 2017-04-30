30 квітня відбудуться перші вибори депутатів та голів двох ОТГ на Херсонщині. Це Виноградівська та Горностаївська ОТГ.
Виноградівська ОТГ
Кандидати на посаду голови:
- 1. Шматенко Сергій Вілійович (самовисування, діючий Виноградівський сільський голова);
- 2. Гончаренко Олексій Володимирович (ВО Батьківщина);
- 3. Цілинко Наталія Олександрівна (самовисування).
Всього 26 округів, 9361 виборців.
- Брилівська селищна рада – 11 округів;
- Виноградівська сільська рада – 9 округів;
- Тарасівська сільська рада – 6 округів;
Зареєстровано 125 кандидатів у депутати Виноградівської ОТГ. З них:
- самовисування- 43,
- ВО «Батьківщина» – 26,
- «Аграрна партія» – 26,
- НАШ КРАЙ – 17,
- Опоблок – 6 ,
- «УКРОП» – 4,
- БПП – 2,
- САМОПОМІЧ – 1.
Горностаївська ОТГ
Кандидати на посаду голови:
- 1. Ляхно Дмитро Валерійович – самовисування, діючий Горностаївський селищний голова;
- 2. Рєпка Оксана Миколаївна – самовисування, начальник фінансового управління Горностаївської РДА;
- 3. Колесник Віталій Олександрович – самовисування, начальник поштового зв’язку;
- 4. Мартиненко Володимир Леонідович – самовисування, пенсіонер;
- 5. Кривошеєв Василь Андрійович – ВО Батьківщина директор КУ «Територіальний центр соціального обслуговування».
Всього 26 округів, 8 634 виборців.
- Горностаївська сільська рада – 15 округів;
- Великоблаговіщенська сільська рада – 2 округи;
- Заводівська сільська рада – 2 округи;
- Ольгинська сільська рада – 2 округи;
- Червоноблагодатненська сільська рада – 2 округи;
- Козаче-Лагерська сільська рада – 1 округ;
- Маринська сільська рада – 1 округ;
- Славненська сільська рада – 1 округ;
Всього зареєстровано 111 кандидатів у депутати Горностаївської ОТГ. З них:
- ВО «Батьківщина» – 26 ,
- «Аграрна партія» – 22 ,
- Опоблок – 20,
- самовисування -18,
- БПП – 12,
- «УКРОП» – 8 ,
- САМОПОМІЧ – 3,
- Радикальна партія – 2.
Джерело: Херсонская правда