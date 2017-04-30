В Херсонской области дети повредили могилы

Вчера вечером в дежурную часть Белозерского отделения полиции позвонила 51-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина сообщила, что на сельском кладбище неизвестные повредили 6 могил. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции выяснили, что днем ​​на кладбище видели двух местных 9-летних ребят. Полицейские установили их место жительства и пообщались с детьми. Они признались, что это они повредили могилы.

Дети рассказали, что после учебы они пошли на кладбище посмотреть, не остались ли после поминальних дней на могилах сладости. В поисках по территории кладбища конфет и печенья, ребята повредили у нескольких могил ограды, урны для цветов. Что стало причиной такого поступка подростки объяснить не могут

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».

В отношении родителей будут составлены административные материалы по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.