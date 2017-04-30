На достройку дамбы на Северо-Крымском канале нужно еще 13 млн гривен

Первый этап строительства дамбы на Северо-Крымском канале завершен. Она позволяет подавать воду дополнительно на 7 тыс. га в Каланчакском и Чаплинском районах и поддерживать необходимые уровни для водоподачи рыбоводным и рисовым хозяйствам в Голопристанском, Каланчакском и Скадовском районах на 16,3 тыс. га. «Пробки крепко держат воду, не допуская ее протекания. В этом году мы планируем обеспечить полив земель на 47 тыс. га, в прошлом году количество поливных земель составляло 34 тыс. га», – рассказал главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.

Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Каланчакский район .

На 1-м этапе выполнено 90% работ. Нужно обустраивать прилегающую территорию, монтировать грузоподъемное оборудование, провести электротехнические сети, построить вспомогательные сооружения и пр.

По информации Госводагенства, на начало строительства дамбы в 2015 г. стоимость была около 55 млн грн. Учитывая повышение минимальной зарплаты, для окончания работ нужно около 13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА

Фото: Тарас Бузак