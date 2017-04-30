В Херсоне пройдет Всеукраинский музыкальный конкурс им. Оксаны Петрусенко

В Херсоне с 5 по 7 мая пройдет VIII Всеукраинский конкурс солистов-вокалистов им. Оксаны Петрусенко. Конкурс будет проходить в большом зале Херсонского музыкального училища.

Оксана Петрусенко (1900—1940) — украинская советская певица (колоратурное сопрано). Обладала сочным выразительным голосом большого диапазона и ярким драматическим талантом. Исполняла партии в национальных украинских операх, а также в операх русских классиков. Выступала как концертная певица — исполняла украинские народные песни.

По материалам: 0552.ua