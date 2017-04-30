На Херсонщине с начала года оформлено более 4,5 тыс. загранпаспортов

На Херсонщине с начала года оформлено более 4,5 тысячи загранпаспортов. Стоимость загранпаспорта как для взрослых, так и для детей составляет 557 грн 32 коп. (Не позднее 20 рабочих дней) и 810 грн 32 коп (не позднее 7 рабочих дней). На Херсонщине оформить документ можно в любом территориальном подразделении миграционной службы, кроме Верхнерогачицкого, пока в нем проводятся работы по обеспечению материально-техническими ресурсами. С помощью онлайн-сервиса на сайте миграционной службы можно распечатать платежные реквизиты для оформления загранпаспорта.

Оплата счета осуществляется в любой банковском учреждении. Проверить состояние оформления документа можно самостоятельно с помощью онлайн-сервиса.