В Крыму разбирают Северо-Крымский канал, – чиновник Херсонской ОГА

Напомним, что областные чиновники проинспектировали строительство дамбы на Северо-Крымском канале (готово 90%). Глава Херсонщины Андрей Гордеев заявил, что Крым получит воду, когда будет деоккупация. Директор облдепартамента агропромразвития Александр Паливода рассказал: «Идет разбор канала в Крыму, вынимаются плиты, разбирается канал и с 400 км канала 100 км только находится в Херсоне, а 300 – в Крыму, которые на данный момент не эксплуатируются и разбираются.

Что будет через год, через два? Может, уже никогда не будет возможно восстановить данный канал, потому что восстановление данного канала – это не миллион, не два и не миллиард».

Напомним, Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой зоны рискованого земледелия, которой считался юг Украины. Благодаря внедрению системы орошения на засушливых территориях, Крым и Херсонщина стали выращивать рис, а еще добились высокой урожайности овощей и бахчи.

По материалам: ПИК