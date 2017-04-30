Из бюджета Херсона на флаг и герб дополнительно выделено почти 40 тыс. гривен

28 апреля горсовет Херсона внес дополнения в план изготовления и размещения элементов украшения программы эстетического украшения города. В частности, перечень дополнен такими пунктами:

изготовление государственного флага 6х17 м – 6 тыс. грн;

работы по монтажу/демонтажу флага на админздании горсовета – 28,8 тыс. грн.

Кроме этого, предусмотрено 5 тыс. грн на покупку и размещение герба Херсона (где – тоже не указано).

Ранее программой предусматривалось 9,6 тыс. грн на покупку 24-х флагов 1х1,5 м к государственным и городским праздникам.

По материалам: Гривна. Новый формат

