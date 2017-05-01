Главный архитектор Херсонской области рассказал о мостопереходе

Главный архитектор области Григорий Ходин во время неформальной встречи главы Херсонщины Андрея Гордеева с журналистами 28 апреля рассказал о проекте строительства путепровода по ул. Адмирала Сенявина – ул. Залаэгерсег в Херсоне. Он сообщил присутствующим, что строительство объекта начато в декабре 2012 года и выполнено работ на сумму 26 640 тыс. грн. С целью дальнейшего строительства мостоперехода функции заказчика переданы в управление капитального строительства облгосадминистрации.

Стоимость проекта составляет 514 283,788 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Херсонской ОГА