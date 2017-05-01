В дне стрелка приняло участие 600 жителей Херсонщины

В рамках Единого всеукраинского дня стрелка 29 апреля в Херсонской области под руководством заместителя председателя ОГА Вадима Чабана, облвоенкома Игоря Будника состоялись учебно-тренировочные сборы с военнообязанными, которые входят в состав Ивановского, Каланчакского и Великоолександровского районных подразделений территориальной обороны. Во время теоретических и практических занятий по программе сборов около 600 жителей Херсонщины изучали функциональные обязанности в составе боевых расчетов, меры безопасности, правила оказания первой медицинской помощи.

А также – минная безопасность, основы эксплуатации средств связи, действия на блокпостах. Выполнялись упражнения стрельбы из автоматического оружия и метание ручных гранат.

Лучшим стрелкам и активным участникам вручили почетные грамоты и благодарности облвоенкома.

На сборах присутствовали наблюдатели Херсонской группы Специальной Мониторинговой миссии, сообщается на сайте Херсонской ОГА.