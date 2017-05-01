Учора відпочиваючим у лісі розповідали про пожежну безпеку

30 квітня фахівці олешківського районного сектору разом з представником Олешківської райадміністрації провели масово-роз’яснювальну роботу серед відпочиваючих у лісових масивах. В ході бесід відпочиваючим були вручені пам’ятки з правилами пожежної безпеки під час відпочинку в лісі. Цього ж дня рейдували і рятувальники Корабельного району м. Херсон. Вони відвідали зелену зону біля водойми, де люблять відпочивати багато городян, нагадуючи, до якої біди може призвести людська недбалість у поводженні з вогнем.

ГУ ДСНС в Херсонській області