На майские праздники в Херсоне, готовится ряд провокаций за проплаченным заказом из России, – Андрей Гордеев

"Друзья, поступила информация, что на майские праздники на юге Украины, в том числе и в городе Херсоне, готовится ряд провокаций за проплаченным заказом с России… Их цель – дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе", – написал в Facebook глава Херсонской области Андрей Гордеев. Он призывает херсонцев и жителей обалсти не поддаваться на провокации и не поддерживать агрессивных действий. "Проведите время лучше с родными и друзьями…

Я убежден, что мудрость земляков, сила и мощь украинских патриотов, слаженная работа правоохранительных органов не допустят какого-либо обострения", – отметил Гордеев.