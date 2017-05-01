С 10 мая из Херсона начнутся регулярные речные перевозки в Новую Каховку и Голую пристань

Уже с 10 мая начнут курсировать регулярные речные транспортные перевозки судном типа "Восход", которое получило название "Нибулон-Экспресс", по маршрутам Новая Каховка-Херсон-Новая Каховка и Голая Пристань-Херсон-Голая Пристань. Об этом рассказал председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев сегодня, 1 мая, во время презентационной поездки по Днепру на Каменскую Сечь, где прошли торжества, приуроченные к открытию туристического сезона на Херсонщине. Также компанией разрабатываются и разнообразные туристические маршруты.

«Мы должны обеспечить туристам удобный трансфер, который позволит получить доступ ко всем туристических мест Херсонского региона и оценить его многогранность – степи, моря, плавни, пустыни и многое другое», – отметил Андрей Гордеев.

Также он сообщил, что руководство ООО СП «Нибулон» заявило о том, что это социальный проект, поэтому перевозки будут стоить гостям и жителям Херсонщины не дороже платы за автобусный проезд.

Об этом сообщается на сайте Херсонской ОГА