На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО

Співробітники Служби безпеки України спільно с військовою прокуратурою ліквідували канал постачання боєприпасів з районів проведення антитерористичної операції. Двоє військовослужбовців – контрактників однієї з частин Збройних Сил України, що дислокується у Херсонській області налагодили продаж цих боєприпасів цивільним особам. Військовослужбовців затримано «на гарячому» під час збуту п’яти гранат РГД, трьох ручних осколкових гранат Ф-1 та гранатомету РПГ – 22. Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Прес-центр СБ України