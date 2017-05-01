Ученики 11-х классов Белозерского района учились стрелять Дата публікації 01.05.2017 Автор: Редакція Ученики 11-х классов Билозерщины Белозерского района отрабатывали тактику стрельбы. Практические занятия учебных стрельб с 11-классниками провели офицеры военной части А1604. Об этом сообщается на сайте Херсонской ОГА Можливо буде цікаво: Херсонские старшеклассники три дня учились стрелять в полевых условиях Льготникам Белозерского района повезло Жители Белозерского района пожаловались Путилову на своего сельского голову В Херсоне юные ученики УВО “ХАБАД” учились готовить мацу На Херсонщине не хватает учебников для учеников 4-х и 7-х классов Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт CAPTCHA Code * .