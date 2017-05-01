Ученики 11-х классов Белозерского района учились стрелять

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Ученики 11-х классов Билозерщины Белозерского района отрабатывали тактику стрельбы. Практические занятия учебных стрельб с 11-классниками провели офицеры военной части А1604.

Об этом сообщается на сайте Херсонской ОГА

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