Херсонские спортсмены завоевали 8 медалей на чемпионате Украины по боксу среди школьников

Херсонские спортсмены привезли 8 медалей с Чемпионата Украины по боксу среди школьников. В боях с лучшими представителями каждого региона они завоевали 2 золотых 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Это дает нашей области право претендовать на, как минимум, двух участников предстоящего Чемпионата Европы. Это лучший результат сборной среди школьников за последние 5 лет.

Даниил Соколовский в весовой категории до 52 кг в первом бою ввиду отказа секунданта во втором раунде одержал победу над представителем Ивано-Франковской области Юрием Марич.

Следующий бой Данил единогласным решением судей одержал победу над представителем города Ровно Вадимом Нерда. В полуфинале наш спортсмен единогласным решением судей одержал победу над представителем Киевской области Тимуром Матвиенко. В финале Данил единогласным решением судей одержал победу над представителем Запорожской области Егором Щитковым и завоевал золотую медаль соревнований.

Егор Бондаренко в весовой категории до 59 кг в первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Виницкой области Богданом Болобан. Следующий бой Егор единогласным решением судей выиграл у представителя Днепропетровской области Никиты Белоконь. В полуфинале наш спортсмен в напряженном бою с разногласием судей 3-2 одержал победу над представителем Полтавской области Кириллом Таран. Финальный бой Егор единогласным решением судей выиграл у представителя Львовской области Дмитрия Яцык и завоевал золотую медаль соревнований.

Сергей Ляусов в весовой категории до 40 кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем города Ровно Ильей Пархомец. Следующий бой Сергей единогласным решением судей у представителя Кривой Рога Романа Крайник. В полуфинальном бою наш спортсмен единогласным решением судей одержал победу над представителем Одесской области Вадимом Кивало. В финальном бою Сергей уступил единогласным решением судей представителю Запорожской области Айдеру Абдураимову и получил серебряную медаль соревнований.

Родислав Пазич в весовой категории до 56 кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Донецкой области Евгением Ермаковым. Следующий бой он единогласным решением судей выиграл у представителя Львовской области Ярослава Тезьо. В полуфинальном бою в ринге встретились два представителя Херсонской области. Единогласным решением судей Родислав одержал победу над Эмраном Софиевым. В финальном бою Родислав уступил единогласным решением судей представителю Хмельницкой области Ивану Борейко и получил серебряную медаль соревнований.

Ростислав Пазич в весовой категории до 54кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Черкасской области Вадимом Прокопенко. Следующий бой наш спортсмен единогласным решением судей выиграл у представителя Винницкой области Дмитрия Якубишина. В полуфинальном бою Ростислав единогласным решением судей уступил представителю Закарпатской области Кириллу Симонову и получил бронзовую медаль соревнований.

Владислав Сиденко в весовой категории до 65 кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Донецкой области Андреем Ксенофонтовым. Затем наш спортсмен единогласным решением судей одержал победу над представителем Хмельницкой области Андреем Покотиловым. В полуфинальном равном бою Владислав уступил представителю Тернопольской области Вадиму Максимовичу и получил бронзовую медаль соревнований.

Артур Пиртя в весовой категории до 68 кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Львовской области Сергеем Березовским. В полуфинальном бою наш спортсмен ввиду болезни не смог выйти в ринг боксировать и получил бронзовую медаль соревнований.

Эмран Софиев в весовой категории до 56кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Запорожской области Вячеславом Якименко. В следующем бою наш спортсмен

единогласным решением судей одержал победу над представителем Днепропетровской области Егором Федотовым. В полуфинальном бою в ринге встретились два представителя Херсонской области. Единогласным решением судей Эмран уступил Родиславу Пазичу и получил бронзовую медаль соревнований.

В соревнованиях спортсмены участвовали под руководством вице-президента Херсонской областной организации Федерации бокса Украины Дмитрия Буленкова и старших тренеров сборной Максима Ефименко и Владимира Черного.

Также в состав команды вошли судья национальной категории Роман Чернышов и тренера Владимир Дзядевич, Бондаренко Игорь, Сахаров Михаил.

Всего в соревнованиях принимали участие 283 спортсмена со всех областей Украины, сообщает Херсонская областная федерация бокса Украины.