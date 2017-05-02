На Херсонщине пьяный водитель слетел с трассы и перевернулся – 3 человека в больнице

Вчера около 20:00 в дежурную часть Генического отдела полиции позвонил мужчина и рассказал, что возле Генгорки произошло ДТП и есть пострадавшие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным полицейские установили, что около 19:50 на 7-м км автодороги Геническ-Стрелковое 41-летний житель Новоалексеевки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на большой скорости на автомобиле «ВАЗ-21063» и не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля (26-летняя девушка, 21-летние девушка и парень) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие направлены в районную больницу. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Проводится расследование.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области