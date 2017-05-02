В Херсоне пройдет Чемпионат Сухопутных войск ВСУ по кроссфит

4 мая в Херсоне на стадионе «Кристалл» состоится одно из самых зрелищных соревнований – Всеукраинский турнир: Чемпионат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по функциональному многоборью (кроссфит). Кроссфит – это новое направление фитнеса, направленное на создание универсального спортсмена, который готов к любым нагрузкам. Основные упражнения кроссфит направлены на выносливость, мышечную силу, равновесие, координацию и гибкость. Все это – неотъемлемая часть подготовки современного военнослужащего.

В эти выходные свои умения во время турнира будут демонстрировать 15 команд сухопутных войск из 8 областей Украины и 2 сборные команды АТО.

Организаторами мероприятия – командование Сухопутных войск Украины, Федерация функционального многоборью Украины, Управления молодежи и спорта городского совета. Турнир пройдет при поддержке председателя Херсонской областной администрации Андрея Гордеева.

По словам организаторов, военнослужащих ожидают интересные соревнования, будет настоящая борьба лучших за звание на более физически подготовленной команды страны, поэтому для зрителей это будет захватывающее зрелище.

Приди и поддержи героев!

Вход – свободный. Начало в 11:00.