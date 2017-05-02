Учеников Херсонской школы-интерната для слабослышащих детей пригласили на фестиваль в Болгарию

По результатам отборочного тура фестиваля детского творчества «Навстречу мечте» ученики Херсонской специальной школы-интерната I-III, в которой учатся и живут дети с нарушениями слуха, стали победителями. Дети получили приглашение на Международный благотворительный фестиваль, который состоится в Болгарии с 8 по 18 июня, сообщает Спілка жінок Херсонщины. Для участия воспитанникам необходимо подготовить концертные костюмы.