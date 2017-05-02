79-летняя херсонка отдала 25 тыс. гривен, чтобы выручить “зятя”, попавшего в ДТП

В Корабельное отделение полиции обратилась 54-летняя жительница микрорайона «Шуменский». Женщина сообщила, что 28 апреля около 23:00 на стационарный телефон 79-летней бабушки заявительницы позвонил неизвестный мужчина, представился ее зятем и сообщил, что он попал в ДТП. Также неизвестный рассказал пенсионерке, что для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности необходимы деньги. После этого женщина вынесла на улицу и отдала неизвестному деньги в сумме 25 тыс. гривень. На розыск мошенников ориентирован личный состав полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Главное управление Национальной полиции в Херсонской области напоминает гражданам, что в случае получения информации о том, что ваш родственник попал в беду, но возможно решить вопрос за определенную сумму денег, сразу звоните в полицию.

Также следует обязательно связаться с родственником и проверить полученную информацию.



Отдел коммуникации полиции Херсонской области