Херсонские пограничники задержали гражданина, попавшего в Крым незаконно

На КПП «Чаплинка» пограничники остановили гражданина Украины, который на автомобиле «КИА Sportage» ехал из Керчи в Черкассы. При проверке документов обнаружено, что свидетельство о регистрации транспортного средства не соответствует установленному образцу и возможно является поддельным. Также установлено, что в Крым он попал с территории России через пункт пропуска «Керчь». Его привлекли к админответственности, сообщает помощник начальника Херсонского погранотряда Иван Шевцов.

Напомним, что в Госпогранлужбе Украины проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности гражадн, которые в нарушение «Порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее» незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым.

На официальном сайте ведомства создан «СТОП-ЛИСТ», который позволяет информировать правоохранителей о лицах, незаконно попавших на полуостров.