Конный театр, бои казаков и концерт “ТНМК”: на Херсонщине открылся туристический сезон

1 мая в Каменской Сечи (село Республиканец, Бериславский район) торжественно открыли туристический сезон. На торжества там собрались около 3 тыс. человек. Для пришедших работают несколько локаций. На казацкой площадке проходили показательные бои казаков и игры. На центральной и фольклорной сцене играли музыкальные группы. На фуд-корт угощали казацким кулешом. Также состоялся Всеукраинский физкультурно-патриотический фестиваль школьников «Казацкий гарт-2017», в котором участвовали 250 школьников. Празднование завершилось выступлением группы «ТНМК».

Об этом сообщается на сайте Херсонской ОГА