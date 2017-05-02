В Херсоне в полицию обратились два человека с заявлениями о получении телесных повреждений во время первомайских митингов

1 мая в Херсоне состоялись два массовых мероприятия. В 9:30 на площади у облмуздрамтеатра состоялся митинг, в котором приняли участие больше 100 человек. Еще один митинг прошел в парке Славы. На мероприятии присутствовали около 300 человек. Во время проведения первого мероприятия состоялась попытка отобрать красный флаг у митингующего. Полицейские на месте прекратили конфликт. Во время второго митинга произошел словесный конфликт, который перерос в несколько стычек. Они были локализованы сотрудниками полиции.

Сейчас в Херсонский отдел полиции обратились два человека с заявлениями о получении телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация – ст.125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение».

Несколько граждан доставили в полицию. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Также в Херсонский отдел полиции поступила информация о том, что неизвестные граждане разбили окна и забросали дымовыми шашками помещение офиса политической партии. Никто из граждан не пострадал. Предварительная правовая квалификация – ст.296 УК Украины «Хулиганство».

Всего на двух мероприятиях публичный порядок поддерживали более 300 сотрудников полиции. Полиция области переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.