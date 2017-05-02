Прикордонники Херсонського загону виявили 4 браконьєрів

30 квітня прикордонники відділу «Залізний Порт» під час патрулювання на узбережжі Ягорлицької затоки Чорного моря поблизу населеного пункту Геройське виявили двох місцевих жителів, які забороненими знаряддями лову здійснювали вилов водних живих ресурсів. Браконьєри виловили понад 4 тисячі креветки за допомогою трьох ятерів, чим завдали збитків водній екосистемі на 5200 гривень. Ще двох браконьєрів виявили прикордонники відділу «Очаків» на узбережжі Дніпр-Бузького лиману.

Громадяни без відповідних дозвільних документів встановили дві месинові сітки, але не встигли виловити водні живі ресурси.

А вже сьогодні вночі, прикордонники відділу «Залізний Порт» спільно з представниками СБУ поблизу н.п. Залізний Порт на узбережжі Чорного моря виявили 3 креветочних ятері загальною довжиною 32 метри.

У всіх випадках виявлені знаряддя лову та водні живі ресурси прикордонники передали правоохоронцям, а браконьєрів притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 85 КУпАП, повідомляє помічник начальника прикордонного загону, начальник прес-служби Іван Шевцов.