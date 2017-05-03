На Херсонщине полицейские задержали браконьеров, которые вылавливали креветку

К сотрудникам Голопристанского отделения полиции поступила информация, что ночью в Ягорлыцком заливе будет осуществляться браконьерский вылов креветки. Полицейские выехали на место и установили наблюдение за нарушителями. Полицейские установили наблюдение за двумя мужчинами, которые вылавливали креветку ятерями. Подозреваемых задержали на берегу в 5 часов утра. Во время досмотра у правонарушителей обнаружили 3 вентеря и около 5 тысяч креветок. Сумма нанесенного ущерба достигает 6 тысяч гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» (наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет).

Отдел коммуникации полиции Херсонской области