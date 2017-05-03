Курсант-прикордонник родом з Херсона повісився на тенісної сітці

Тіло курсанта першого курсу факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін у Національній академії Держприкордонслужби України ім. Богдана Хмельницького знайшов днювальний у спортивній кімнаті. Про це заявив ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук, повідомляє Depo.Хмельницький, пише ТСН. "Виявив його колега-курсант, який стояв днювальним, в одній із спортивних кімнат. Попередньо є така інформація, що повісився курсант на тенісній сітці", – розповів він. За словами військового, за тиждень, 9 травня, загиблому мало виповнитись 18 років, сам же він родом із Херсонщини. "За останніх 2,5 роки така подія відбувається вперше.

Для нас це трагедія, адже курсант був веселим, акуратним, щирим, користувався повагою в колективі", – додав генерал-майор.

Також він зазначив, що наразі на місці події працюють слідчі військової прокуратури на чолі з військовим прокурором гарнізону, а за фактом смерті відкрито кримінальне провадження.