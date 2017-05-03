Наиболее многолюдными первомайские акции были в Херсонской области, – Нацполиция

В Украине празднование Международного дня солидарности трудящихся прошло спокойно, по всей стране открыто только одно уголовное производство – в Херсоне, где напали на офис одной из политсил. По всей стране состоялось более 90 массовых мероприятий, в которых участвовали 19,1 тыс. чел. Наиболее многолюдными акции были в Херсонской области (6 тыс. чел.) и в Киеве (3,5 тыс. чел.). Открыто только одно уголовное дело – по факту нападения на офис одной из политсил в Херсоне.

В Херсонский отдел полиции поступило сообщение от председателя местного филиала одной из политических партий. Гражданин сообщил, что около 50 человек повредили окно офиса политсилы и бросили в помещение две дымовые шашки. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции