Херсонцы почтили память украинских патриотов, погибших 2 мая в Одессе

2 мая херсонцы почтили память украинских патриотов, которые погибли 2 мая 2014 года в Одессе. Мероприятие прошло в Потемкинском сквере. Напомним, что в ходе противостояний между сепаратистами и украинскими митингующими за единую страну 2 мая 2014 года в Одессе погибло 48 человек, из них шестеро были убиты из огнестрельного оружия в центре города – на Дерибасовской и прилегающих улицах. Более 200 человек пострадали. Большая часть погибших умерли во время или в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Однако первыми жертвами столкновений были именно активисты, которые погибли в районе Греческой площади.

По материалам: 0552.ua

Фото: Елена Оксюченко