Полиция разыскивает подростка, который ушел из Степановского центра реабилитации

Херсонским отделом полиции разыскивается несовершеннолетний Благодир Максим Васильевич, 12.01.2001 г.р., который 2 мая около 06:30 ушел из центра социально-психологической реабилитации в Степановке, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: 15-16 лет, рост 174 см, худощавого телосложения. Волосы русые. Глаза карие. Особые приметы: шрам после оперции аппендицита.

Был одет: в рубашку красно – черного цвета, серые шорты. Обутий в черные кроссовки.

Если вы владеете любой информацией относительно местонахождения несовершеннолетнего обращайтесь по телефонам: (0552)45-90-70, 45-90-02, 066-521-09-15, 050-494-10-42 или 102.