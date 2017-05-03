В Херсоне под открытым небом состоялся фестиваль авторской музыки Рок-поток

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29-го апреля в Херсоне у колеса обозрения в парке "Херсонская крепость" состоялся первый open-air фестиваля авторской музыки «Рок-поток», на котором выступили музыкальные коллективы из Херсона и Одессы. «Рок-поток» возник на базе культурного центра Kherson Art Hub в октябре 2016-го года. Основные цели проекта – популяризация качественной авторской музыки, налаживание контактов между музыкантами из разных регионов Украины, повышение узнаваемости херсонских исполнителей.  «Рок-поток» уже является стартовой площадкой для ряда музыкальных проектов: для таких групп, как:

Tape Old Memories, Ovva и Glass Vimanna данный фестиваль стал первым опытом выступления на большой сцене. 

Следующий «Рок-поток» состоится уже этим летом.

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