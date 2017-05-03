Херсонщина в пятерке лидеров по количеству лесных пожаров

В 2016 году в Украине общее количество пожаров снизилось примерно на 7% – с почти 80 тыс. возгораний до 74 тыс., но прямые убытки от них увеличились на 100 млн грн: с 1,5 млрд. грн до 1,6. Такие данные ГСЧС и Госстата опубликовало издание Слово и дело. По числу зарегистрированных лесных пожаров лидирует Киев, Херсонская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области. Здесь зарегистрировано от двухсот до сотни пожаров за год. При этом в антирекорде Херсонщина заняла 3-е место.

Она уступила Луганской и Запорожской областям. Огнем в области уничтожено 105 га.