На адмінмежі на мешканців Донецької області наклали штраф у 17 тис. грн – попали в Крим через закритий пункт пропуску

1 травня ввечері із окупованого півострову до контрольного пункту «Чонгар» прибули три громадянина України, мешканці Донецької області, на автомобілі марки «Shkoda». Направлялися громадяни із Краснодарського краю РФ в Авдіївку. Під час перевірки документів українців, прикордонники Бердянського загону встановили, що на тимчасово окуповану територію АР Крим громадяни потрапили через пункт пропуску "Крим", функціонування якого тимчасово припинено. За порушення порядку в’їзду на територію анексованого Криму та виїзду з неї прикордонники склали на громадян адмінпротоколи за ст. 204-2 КУпАП, а представники ДФС за порушення статті 477 Митного кодексу України наклали штраф у розмірі 17 тис. гривень.

Нагадуємо громадянам, які збираються відвідати окуповану територію, повинні прямувати до неї тільки через материкову частину (через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар»).

В інших випадках, прямування через закриті пункти пропуску, це є порушенням, повідомляє прес–служба Бердянського прикордонного загону.