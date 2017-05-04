В Херсоне пройдет всеукраинский турнир по боксу «Память» Дата публікації 04.05.2017 Автор: Редакція С 9 по 13 мая в Высшем училище физкультуры в Херсоне пройдет всеукраинский турнир по боксу «Память». Начало соревнований в 16:00. Вход свободный. Херсонская областная федерация бокса Можливо буде цікаво: В Херсоне состоится Всеукраинский турнир памяти им. Героя СССР И. Кулика по вольной борьбе Во вторник в Херсоне стартует Х Международный турнир по боксу “Пам’ять” В Херсоне состоится V турнир по боксу среди аматоров В июле в Херсоне состоится XI международный турнир по боксу В Херсоне пройдет турнир по таиландскому боксу Муай Тай памяти Сергея Филиповича Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт CAPTCHA Code * .