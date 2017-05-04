В Херсоне пройдет всеукраинский турнир по боксу «Память»

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С 9 по 13 мая в Высшем училище физкультуры в Херсоне пройдет всеукраинский турнир по боксу «Память». Начало соревнований в 16:00. Вход свободный.

Херсонская областная федерация бокса
 

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