Херсонские патрульные задержали пьяную девушку-водителя

За праздничные дни херсонские патрульные составили протоколы на 26 нетрезвых водителей. В частности, информацию о нетрезвом водителе автомобиля «Mercedes-Benz» получили патрульные 2 мая около 4:00. Машину заметили и остановили на Бериславском шоссе. Во время общения у девушки-водителя патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Также она не предоставила для проверки водительское удостоверение. Девушка отказалась от освидетельствования на месте, но согласилась пройти осмотр в больнице. Заключение врача – водитель в состоянии алкогольного опьянения. На девушку составили админматериалы:

по ст. 126 (Управление без соответствующих документов) и 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook