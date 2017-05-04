За месяц на Херсонщине участники АТО получили в собственность 20 земельных участков

В апреле участники АТО стали владельцами 20 земельных участков на территории Херсонской области. В целом же процесс оформления в собственность завершен для 922 земельных участков. Сейчас проекты землеустройства утверждены на участки общей площадью 880 га. Наибольшее количество – 270 наделов общей площадью 116 га предоставили военным в Херсоне, а также в районах: Чаплинском – 81 участок общей площадью 148 га, и Белозерском – 84 участка общей площадью 313 га. Кроме того, участники АТО и члены семей погибших военнослужащих получили 3512 разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельного участка.

Пресс-служба облуправления Госгеокадастра