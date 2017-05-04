У квітні на адмінмежі прикордонники відмовили в пропуску 60 громадянам, з яких 23 іноземці

У квітні на ділянці Херсонського прикордонного загону в пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінмежі прикордонники відмовили в пропуску 60 громадянам, з яких 23 іноземці, виявили 3 підроблених паспортних документи та 20 недійсних. За порушення порядку перебування на території України до адміністративної відповідальності притягнули 8 іноземців, а за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та виїзду з неї прикордонники притягнули до відповідальності 70 громадян.

Також під час оглядової роботи спільно з представниками ДФС та самостійно прикордонники в 6 випадку виявляли заборонені для переміщення товари та предмети на загальну суму понад 50 тис. гривень.

В 4 випадках виявляли транспортні засоби, які намагались ввезти з окупованого Криму з використанням підроблених документів.

За результатами патрулювання водної ділянки відповідальності прикордонники виявили та передали встановленим порядком 133 заборонені знаряддя лову, майже 1 500 метрів риболовецьких сіток та 172 кілограми морепродуктів на загальну суму понад 24 млн гривень.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов