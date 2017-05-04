У Херсоні 13 травня відбудеться урочиста церемонія відкриття ІІІ щорічного фестивалю «КіноДжем»

У Херсоні 13 травня о 13:00 у конференц-залі «Конгрес» (вул. Ярослава Мудрого, 7) відбудеться урочиста церемонія відкриття третього щорічного фестивалю «КіноДжем». За словами організаторів, ініціативної групи «Перша Херсонська кіношкола», цього року формат «КіноДжема» зазнав змін, за рахунок чого участь у фестивалі стане новим викликом для тих, хто вже брав участь в ньому в попередні роки, а також для тих, хто любить знімати кіно і вперше знайомиться з таким форматом . Крім того, планується онлайн-трансляція усіх ключових заходів фестивалю. У рамках фестивалю зареєстровані учасники створять упродовж тижня короткометражні фільми, відповідно до отриманого завдання.

«Кіноджем: фільм за тиждень» – це можливість для будь-якого кіношника, любителя або професіонала, зібрати команду, придумати, зняти і змонтувати власний короткометражний ігровий фільм, який буде показаний у фіналі фестивалю на великому екрані, а також взяти участь в конкурсі на звання кращого фільму .

До участі в конкурсі робіт допускаються команди у наступних лігах:

· Ліга «Junior»: учасники команд у віці до 16 років включно;

· Ліга «SemiPro»: учасники команд у віці від 17 років і вище, які не мають або мають лише незначний досвід у зйомках відео;

· Ліга «Pro»: ліга професіоналів.

Для кожної ліги надається своє завдання – у порядку підвищення рівня складності.

Усі фільми, створені учасниками «КіноДжему» з 13 по 21 травня у відповідності з отриманим завданням, будуть показані на великому екрані у кінотеатрі «Мультиплекс» у день закриття фестивалю 22 травня.

Переможці фестивалю у п’яти номінаціях (за версією журі у кожній з трьох ліг, за глядацьким голосуванням та кращий фільм за голосуванням онлайн) будуть нагороджені призами.

Реєстрація на участь у «КіноДжемі» відкрита до 12 травня включно на сайті.

Участь у всіх заходах фестивалю "КіноДжем" безкоштовна, повідомляється на сайті Херсонської міськради.