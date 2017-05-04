На Херсонщине полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки

Преступление произошло в одном из сел Голопристанского района. Ночью в дом пенсионерки ворвался неизвестный мужчина, стал угрожать физической расправой, после чего забрал мобильные телефоны и ковры. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за совершение разбойного нападения. Злоумышленник указал место в лесополосе, где спрятал ковры. Один из мобильных телефонов жертвы он продал. На данный момент все вещи потерпевшей изъяты. Сейчас злоумышленник арестован.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж» (наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет).

Отдел коммуникации полиции Херсонской области