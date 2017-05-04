На прошлой неделе оккупанты не пропустили в Крым 223 кг овощей и фруктов

С 24 по 30 апреля на КПП «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» специалисты Россельхознадзора пресекли 61 такую попытку. Как сообщает пресс-служба ведомства, 223 кг запрещённых к ввозу товаров выявили в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Украины. В частности в сумках и чемоданах обнаружили 42 кг картофеля, 53 кг овощей, 17 кг фруктов, 41 кг орехов и сухофруктов, 23 кг фасоли, 10 кг и 9 пакетов семенного материала. Кроме того, пытались провезти 219 шт. посадочного материала, 13 горшечных растений, а также 47 кг прочей продукции растительного происхождения.

По материалам: Гривна. Новый формат