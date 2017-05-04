В апреле жители области сдали в полицию 552 единицы различных видов оружия

В течение апреля в Херсонской области полиция проводила «Месячник добровольной сдачи оружия». За это время жители области сдали в подразделения полиции 552 единицы различных видов оружия. С 1 по 30 апреля граждане добровольно сдали в полицию 50 единиц нарезного оружия армейских образцов, 275 гладкоствольных и 8 нарезных охотничьих ружей, 22 газовых пистолета и револьвера, 8 устройств предназначенных для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными метательными снарядами несмертельного действия.

А также 3 снаряда, 9 гранат, 63 мины и 1551 патрон к оружию армейских образцов.



Главное управление Национальной полиции в Херсонской области обращается к жителям и гостям Херсонщины с просьбой, если вы владеете информацией о фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, звоните в полицию по телефону «102». Анонимность гарантируется.



Отдел коммуникации полиции Херсонской области