Херсонские таэквондисты привезли из Великобритании 4 награды

На днях в Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат Европы по таэквондо ITF, в котором участвовали больше 800 спортсменов из 30 стран. В составе национальной сборной Украины Херсонскую область представляли 6 спортсменов. Они завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали:

2 место – Анастасия Семенова (спарринг, женщины 45 кг)

3 место – Екатерина Афанасьева (спарринг, женщины 51 кг)

2 место – Анастасия Скачкова (юниорки, 46 кг)

3 место – Александр Плаксин (юниоры, свыше 75 кг).

В общекомандном зачете Украина заняла 3 место.

По материалам: Любимый Херсон