Херсонские таэквондисты привезли из Великобритании 4 награды

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На днях в Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат Европы по таэквондо ITF, в котором участвовали больше 800 спортсменов из 30 стран. В составе национальной сборной Украины Херсонскую область представляли 6 спортсменов. Они завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали:
2 место – Анастасия Семенова (спарринг, женщины 45 кг)
3 место – Екатерина Афанасьева (спарринг, женщины 51 кг)
2 место – Анастасия Скачкова (юниорки, 46 кг)
3 место – Александр Плаксин (юниоры, свыше 75 кг).

В общекомандном зачете Украина заняла 3 место.

По материалам: Любимый Херсон

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