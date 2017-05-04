Херсонские таэквондисты привезли из Великобритании 4 награды

На днях в Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат Европы по таэквондо ITF, в котором участвовали больше 800 спортсменов из 30 стран. В составе национальной сборной Украины Херсонскую область представляли 6 спортсменов. Они завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали:
2 место – Анастасия Семенова (спарринг, женщины 45 кг)
3 место – Екатерина Афанасьева (спарринг, женщины 51 кг)
2 место – Анастасия Скачкова (юниорки, 46 кг)
3 место – Александр Плаксин (юниоры, свыше 75 кг).
В общекомандном зачете Украина заняла 3 место.
По материалам: Любимый Херсон